Во время ракетной атаки на Киев в понедельник, 29 мая, рашисты могли применить баллистический комплекс Искандер. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Все заметили, что между объявлением тревоги и началом атаки был небольшой отрезок времени. Это свидетельствует о том, что были применены ракеты, летящие по баллистической траектории. То есть прилетают довольно быстро. Предварительно, это были Искандеры", - сказал он в эфире телемарафона в понедельник.
Игнат напомнил, что Искандеры бывают разной модификации.
"Есть Искандер М - баллистическая ракета, есть Искандер К - крылатая. Какая именно была применена, дадим информацию позже после детального анализа и завершения атаки", - отметил он.
При этом также вероятность, что были применены ракеты С-300 и С-400, которые также могут лететь по баллистической траектории, добавил спикер ВСУ.
В свою очередь Киевская городская военная администрация сообщила, что предварительно, все воздушные цели были успешно сбиты силами и средствами ПВО.