ВОЙНА В Украине В ВСУ раскрыли детали повторной ракетной атаки врага на Киев 29 мая

2023-05-29 13:32

Во время ракетной атаки на Киев в понедельник, 29 мая, рашисты могли применить баллистический комплекс Искандер. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Все заметили, что между объявлением тревоги и началом атаки был небольшой отрезок времени. Это свидетельствует о том, что были применены ракеты, летящие по баллистической траектории. То есть прилетают довольно быстро. Предварительно, это были Искандеры", - сказал он в эфире телемарафона в понедельник.

Игнат напомнил, что Искандеры бывают разной модификации.

"Есть Искандер М - баллистическая ракета, есть Искандер К - крылатая. Какая именно была применена, дадим информацию позже после детального анализа и завершения атаки", - отметил он.

При этом также вероятность, что были применены ракеты С-300 и С-400, которые также могут лететь по баллистической траектории, добавил спикер ВСУ.

В свою очередь Киевская городская военная администрация сообщила, что предварительно, все воздушные цели были успешно сбиты силами и средствами ПВО.