ВОЙНА В Украине Воинская служба в Украине скоро полностью перейдет на стандарты НАТО

2023-05-30 11:33

Министерство обороны разрабатывает изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ.

Как сообщила пресс-служба ведомства, основе новшеств - стандарты кадрового менеджмента НАТО. В частности, предполагается:

четкое разграничение и урегулирование норм прохождения службы в мирное время и в особый период;

назначение военнослужащих на должности со штатно-должностными категориями, соответствующими их фактическим воинским званиям;

установление минимальных и максимальных сроков выслуги и нахождения в воинском звании;

назначение на высшие должности по рейтинговому принципу;

введение ротации военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта;

рекомендация к увольнению лиц, кандидатуры которых дважды отклонялись от продвижения по службе.

"После разработки, согласования и рассмотрения Кабмином проекта изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, он будет подан главе государства для введения в действие указом президента Украины", - добавили в Минобороны.