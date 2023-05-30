ВОЙНА В Украине Воинская служба в Украине скоро полностью перейдет на стандарты НАТО

2023-05-30 11:33

Министерство обороны разрабатывает изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ.

Как сообщила пресс-служба ведомства, основе новшеств - стандарты кадрового менеджмента НАТО. В частности, предполагается:

  • четкое разграничение и урегулирование норм прохождения службы в мирное время и в особый период;
  • назначение военнослужащих на должности со штатно-должностными категориями, соответствующими их фактическим воинским званиям;
  • установление минимальных и максимальных сроков выслуги и нахождения в воинском звании;
  • назначение на высшие должности по рейтинговому принципу;
  • введение ротации военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта;
  • рекомендация к увольнению лиц, кандидатуры которых дважды отклонялись от продвижения по службе.

"После разработки, согласования и рассмотрения Кабмином проекта изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, он будет подан главе государства для введения в действие указом президента Украины", - добавили в Минобороны.

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