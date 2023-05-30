Воинская служба в Украине скоро полностью перейдет на стандарты НАТО
2023-05-30 11:33
Министерство обороны разрабатывает изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ.
Как сообщила пресс-служба ведомства, основе новшеств - стандарты кадрового менеджмента НАТО. В частности, предполагается:
- четкое разграничение и урегулирование норм прохождения службы в мирное время и в особый период;
- назначение военнослужащих на должности со штатно-должностными категориями, соответствующими их фактическим воинским званиям;
- установление минимальных и максимальных сроков выслуги и нахождения в воинском звании;
- назначение на высшие должности по рейтинговому принципу;
- введение ротации военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта;
- рекомендация к увольнению лиц, кандидатуры которых дважды отклонялись от продвижения по службе.
"После разработки, согласования и рассмотрения Кабмином проекта изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, он будет подан главе государства для введения в действие указом президента Украины", - добавили в Минобороны.