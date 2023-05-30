Кабмін дозволив дилерам реєструвати автомобілі у сервісних центрах МВС замість водіїв

Автосалони в Україні зможуть представляти інтереси своїх клієнтів у сервісних центрах МВС для реєстрації нових транспортних засобів.
Кабмін ухвалив Постанову № 437, яка дозволяє покупцеві нового транспортного засобу покласти представницькі функції в сервісних центрах МВС на юридичну особу, яка продає авто чи мотоцикл.
При цьому отримання «транзитних» номерних знаків, які раніше були обов'язковими, тепер не вимагатиметься.
Ця постанова набуде чинності через 3 місяці з дня її опублікування, тобто 6 серпня 2023 року