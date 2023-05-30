ВОЙНА В Украине Кабмін дозволив дилерам реєструвати автомобілі у сервісних центрах МВС замість водіїв

2023-05-30 08:25

Автосалони в Україні зможуть представляти інтереси своїх клієнтів у сервісних центрах МВС для реєстрації нових транспортних засобів.

Кабмін ухвалив Постанову № 437, яка дозволяє покупцеві нового транспортного засобу покласти представницькі функції в сервісних центрах МВС на юридичну особу, яка продає авто чи мотоцикл.

При цьому отримання «транзитних» номерних знаків, які раніше були обов'язковими, тепер не вимагатиметься.

Ця постанова набуде чинності через 3 місяці з дня її опублікування, тобто 6 серпня 2023 року

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ВОЙНА В Украине

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