ВОЙНА В Украине У Зеленского впервые заявили, что война может закончится уже до конца текущего года

2023-05-30 10:26

Україна може завершити війну в поточному році, однак є умова, - заявив Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України Володимира Зеленського 

"росія ніколи не зміниться. Вона завжди буде агресивною. Але обов'язкова поразка рф у війні проти України дасть Європі час для ефективної розбудови загальноєвропейської системи оборони", - зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, війна може закінчитись цього року, якщо вчасно надійде достатня кількість необхідної зброї.

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