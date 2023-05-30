ВОЙНА В Украине У Зеленского впервые заявили, что война может закончится уже до конца текущего года

2023-05-30 10:26

Україна може завершити війну в поточному році, однак є умова, - заявив Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України Володимира Зеленського

"росія ніколи не зміниться. Вона завжди буде агресивною. Але обов'язкова поразка рф у війні проти України дасть Європі час для ефективної розбудови загальноєвропейської системи оборони", - зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, війна може закінчитись цього року, якщо вчасно надійде достатня кількість необхідної зброї.