ВОЙНА В Украине Дым не поможет: британская разведка пояснила уязвимость Крымского моста

2023-05-29 17:37

Российская военная доктрина придает использованию маскировки большое значение. Однако эта тактика показала свою неэффективность в ходе войны с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 24 мая Россия провела учения по обеспечению безопасности вокруг Крымского моста, соединяющего Россию с оккупированным полуостровом. Это включало создание дымовой завесы, частично маскирующей мост.

Дымовую завесу ставили автомобильные дымогенераторы ТДА-3, вероятно, 28-й бригады войска ядерной, биологической и химической защиты.

По данным британской разведки, российская доктрина считает использование дыма частью маскировки (камуфляжа и обмана), чему она придает большое значение.

"Однако на практике российская маскировка, как правило, была неэффективной в войне в Украине, вероятно, из-за отсутствия сильной функции централизованного планирования и плохой боевой дисциплины на низком уровне", - отмечают в Минобороны Британии.

Как сообщалось ранее, оккупационная администрация Крыма 24 мая перекрыла Крымский мост, пояснив это учениями. Над мостом поднимался густой дым.

Отметим, Украина получила от Британии ракеты Storm Shadow, специально разработанные для разрушения таких конструкций, как мосты. На конец мая они на 100% поразили цели, которые определил Генеральный штаб ВСУ.