В Украине изменят порядок военной службы в ВСУ: стали известны новые подробности

В Украине изменят порядок военной службы в Вооруженных силах Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Так, Министерство обороны разрабатывает изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. При этом в основе изменений - стандарты кадрового менеджмента НАТО.
В частности, предлагаются следующие изменения:
Будут четко разграничены и регулированы нормы прохождения службы в мирное время и в особый период.
Военнослужащие будут назначаться на должности со штатно-должностными категориями, соответствующими их фактическим воинским званиям;
Будут установлены минимальные и максимальные сроки выслуги и в военном звании;
Назначение на высшие должности будет проходить по рейтинговому принципу;
Будет введено проведение ротации военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта;
Лица, кандидатуры которых дважды отклонялись от продвижения по службе, будут рекомендованы к увольнению.
Как отмечается, после разработки, согласования и рассмотрения Кабинетом министров проекта изменений в "Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ", он будет подан главе государства для введения в действие указом президента Украины.