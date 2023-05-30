ВОЙНА В Украине В Украине изменят порядок военной службы в ВСУ: стали известны новые подробности

2023-05-30 20:04

В Украине изменят порядок военной службы в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Так, Министерство обороны разрабатывает изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. При этом в основе изменений - стандарты кадрового менеджмента НАТО.

В частности, предлагаются следующие изменения:

Будут четко разграничены и регулированы нормы прохождения службы в мирное время и в особый период.

Военнослужащие будут назначаться на должности со штатно-должностными категориями, соответствующими их фактическим воинским званиям;

Будут установлены минимальные и максимальные сроки выслуги и в военном звании;

Назначение на высшие должности будет проходить по рейтинговому принципу;

Будет введено проведение ротации военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта;

Лица, кандидатуры которых дважды отклонялись от продвижения по службе, будут рекомендованы к увольнению.

Как отмечается, после разработки, согласования и рассмотрения Кабинетом министров проекта изменений в "Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ", он будет подан главе государства для введения в действие указом президента Украины.