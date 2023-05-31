ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский заявил, что его встреча с диктатором рф возможна только после победы

2023-05-31 11:21

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с российским диктатором птн возможна только после вывода российских войск из Украины. Об этом он сказал в интервью корейскому изданию Chosun Ilbo.

По словам Зеленского, путин избегал контакта с ним в течение двух лет, даже телефонных разговоров.

"путин четко отдает себе отчет, что его попытки на силовом захвате Украины бесспорны. Так о чем ты можешь со мной говорить? Путин только хочет захватить Украину войной и уничтожить украинскую государственность", - заявил президент.

Глава Украинского государства добавил, что ему было бы сложно говорить с ХЛО до вывода российских войск с территории Украины.

Кроме того, Зеленский считает, что следующая цель российского диктатора - Беларусь и что россия поглощает белорусскую металлургию.