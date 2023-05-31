ВОЙНА В Украине роССия все больше теряет инициативу в войне, - британская разведка

2023-05-31 17:37

С начала мая 2023 г. армия РФ все больше теряет инициативу в ведении боевых действий и вынуждена реагировать на действия защитников Украины, а не двигаться к собственным военным целям.

К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на британское минобороны.

"С начала мая 2023 года Россия все больше уступает инициативе в конфликте и реагирует на действия Украины, а не активно продвигается к своим военным целям", - говорится в сводке.

В британской разведке отметили, что в мае Россия совершила 20 ночных односторонних атак дронами и крылатыми ракетами в глубине территории Украины. Однако РФ не имела значительных успехов в достижении своих целей: нейтрализации усовершенствованной украинской противовоздушной обороны и уничтожения украинских сил противовоздушной обороны.

На местах РФ передислоцировала свои войска для реагирования на партизанские атаки на западе России.

"В оперативном плане российское командование, вероятно, пытается создать резервные силы и разместить их там, где, по их мнению, произойдет украинская контратака. Однако это, вероятно, было подорвано тем, что незадействованные силы были направлены на восполнение пробелов на линии фронта вокруг Бахмута", - говорится в сообщении.