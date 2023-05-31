ВОЙНА В Украине В ВСУ пояснили, почему враг перешел к практике ночных атак иранскими дронами

2023-05-31 13:34

Большинство атак врага с использованием иранских беспилотников-камикадзе происходят в темное время суток, чтобы усложнить ВСУ их уничтожение. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью УНН.

"Шахеды летят ночью, потому что ночью их обнаруживать мобильными огневыми группами значительно труднее и уничтожать приходится зенитными управляемыми ракетами. Нет визуальной привязки к цели, и только благодаря радиолокационной привязке можно поражать именно Шахеды. Ну, и ракеты соответственно тоже. Враг атакует в тихое время суток, люди отдыхают, так что можно списать это и на коварство", - отметил спикер.

Он добавил, что постоянные воздушные атаки врага истощают украинскую систему обороны и призваны посеять панику.

"Терроризм продолжается, они истощают нашу противовоздушную оборону. Постоянные атаки дронов, уже рекордное количество для Киева 39 за раз, на это все необходимо тратить боекомплекты, но выхода другого нет, нам нужно сбивать дроны", - объяснил Игнат.

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