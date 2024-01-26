ВОЙНА В Украине Оккупанты ищут новую тактику применения "шахедов" для атак по Украине

2024-01-26 08:26

Оккупанты ищут новую тактику применения "шахедов" для будущих атак по Украине. Рашисты, в частности, пытаются разведать готовность и точность нашей противовоздушной обороны. Об этом сообщает спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телеканала Эспрессо.

"Последние волны ударов состоят из двух-восьми (дронов), прошлой ночью насчитали до 14. Но именно такое направление "шахедов" достаточно разветвленное либо, наоборот - обильно сосредоточенное, как это было по Одесской области, очень плотно в ряд, не давая возможности сориентироваться. Это поиск новой тактики, это очевидно, враг пытается разведать готовность и точность систем противовоздушной обороны, их расположение для того, чтобы спланировать предстоящие мощные акции", - предположила она.

По ее словам, во время сегодняшней ночной атаки по югу Украины россияне прибегали к "тактическим ухищрениям".

"Враг использовал низкое прохождение дронов над водой, максимально усложняя их обнаружение для средств противовоздушной обороны, и заходили они по направлению фактически жилых кварталов, хотя маневрировали и среди промышленных", - резюмировала Гуменюк.

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рф вбрасывает списки на обмен 24 января через пропагандистов, мы не будем на это вестись – Юсов 2024-01-25 18:26