ВОЙНА В Украине Во временно оккупированном Крыму отбирают жилье у отказавшихся получать паспорт страны-террориста

2023-06-02 10:27

В Ялте (временно оккупированный Крым) рашисты отбирают недвижимое имущество у украинских граждан, не получивших паспорт оркостана. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что в отобранное жилье оккупанты заселяют российских военнослужащих.

Также захватчики продолжают насаждать российское гражданство населению разными способами. Так, в Станице Луганской работников одного из бюджетных учреждений предупредили, что в июне заработную плату смогут получить только те, кто переоформился в российском банке.

Напомним, во временно захваченном врагом Мелитополе оккупанты угрозами заставляют получать паспорта московии. Жителей оккупированных территорий ставят перед выбором: получай российский паспорт или умирай.

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