ВОЙНА В Украине Все или ничего! Жозе Моуринью швырнул фанатам медаль за второе место в Лиге Европы

2023-06-02 16:31

Все или ничего. По такому принципу живет Жозе Моуринью. Напомним, португалец впервые в своей карьере проиграл финал еврокубкового турнира. Его Рома уступила в Лиге Европы Севилье.

"Особый" был настолько разочарован результатом матча, что, получив серебряную медаль за участие в финале, решил не оставлять ее себе. Именитый тренер отдал награду одному из фанатов.

Напомним, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» прошёл финальный матч Лиги Европы сезона-2023/2024. В нём встретились испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Основное и дополнительное время матча закончилось вничью — 1:1, в серии пенальти точнее оказались футболисты «Севильи» — 4:1.

 

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