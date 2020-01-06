Спорт Моуринью подтвердил, что травма капитана Тоттенхэма более чем серьезная

2020-01-06 12:44 234

Наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью подтвердил, что травма капитана Харри Кейна, которую он получил в матче против Саутгемптона в 21-м туре, оказалась серьезной.

"Думаю, об этом лучше говорить с медперсоналом или дождаться официальной информации от клуба. Я могу сказать одно: мои опасения относительно того, что травма Гарри не мелочь, оправдались.

Это не небольшое повреждение, но о сроках говорить пока не могу. Будем использовать имеющихся игроков", - цитирует Моуринью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Кейн в ближайшее время не сможет выйти на поле.