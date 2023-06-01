ВОЙНА В Украине Украине нужно больше систем Patriot, - премьер Нидерландов

2023-06-01 18:26

Украине нужно больше зенитно-ракетных комплексов Patriot для борьбы с российской агрессией.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марка Рютте по прибытии на саммит Европейского политического сообщества.

Он отметил, что на саммите будут обсуждать усиление противовоздушной обороны Украины, в том числе передачу новых систем Patriot.

"Высоко в повестке дня сегодня будет военная поддержка (Украина. - ред.). F-16, системы Patriot. Украина нуждается в большем количестве их. Поэтому мы будем работать над расширением коалиции Patriot", - сказал Рютте.

Саммит Европейского политического сообщества

Сегодня в столице Молдовы Кишиневе проходит второй саммит Европейского политического сообщества. В нем примут участие 50 президентов, премьеров и высокопоставленных европейских чиновников.

На саммит уже приехал президент Украины Владимир Зеленский. На нем глава украинского государства хочет затронуть такие темы, как развитие коалиции истребителей и создание коалиции ПВО Patriot, а также украинскую формулу мира и вступление нашей страны в ЕС и НАТО.

Системы Patriot для Украины

Международные союзники передали Украине несколько комплексов ЗРК Patriot. Они уже проявили свою эффективность в защите неба от российских атак. Так, Patriot способны сбивать аэробалистические и баллистические ракеты, что раньше было не под силу украинской ПВО.

Отметим, что в мае Россия снова начала активно атаковать территорию Украины. При этом захватчики ведут комбинированные атаки ракетами разных типов и дронами.

Только этой ночью россияне атаковали Киев 10 ракетами из ОТРК "Искандер", все они были сбиты.