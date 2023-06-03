ВОЙНА В Украине "Мы довольны": в США заверили, что предоставили Украине все необходимое для контрнаступления

2023-06-03 08:30

Там отметили, что удовлетворили потребности Украины в проведении контрнаступления.

США и союзники сделали все возможное для подготовки Украины к контрнаступлению.

Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби, передает Голос Америки. "Мы удовлетворили потребности Украины в проведении контрнаступления. Когда они начнут-это зависит от них. Но мы уверены, что сделали все возможное, чтобы подготовиться к этому", - сказал Кирби.

Он отметил, что речь идет не только о системах ПВО, бронетехнике и артиллерии, но и о боеприпасах и обучении военных.

"За последние несколько месяцев мы проделали большую работу, чтобы убедиться, что мы заполнили их "список покупок" и что они получили то, что им нужно", - пояснил Кирби.

Поскольку россияне будут защищаться и могут атаковать, то, по словам Кирби, важно готовиться к динамичным боям и убедиться, что союзники "динамично готовы продолжать поддерживать" Украину в последующие месяцы.

Он добавил, что США не будут поддерживать призывы к прекращению огня, потому что это только "заморозило" бы ситуацию и легитимизировало оккупацию украинской территории.

Кроме того, прекращение огня без отвода войск из Украины, позволило бы президенту РФ Владимиру Путину "консолидировать контроль над территорией, которую он захватил" и дало бы ему "время и пространство, чтобы отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать".

Украинское контрнаступление

Информация о подготовке о контрнаступлении появилась еще зимой. Тогда, по некоторым данным, контранступ должен был начаться в мае. Недавно в офисе президента заявили, что контрнаступление не стоит рассматривать как решающую битву.

А сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что о начале операции будут свидетельствовать территориальные успехи на фронте.