ВОЙНА В Украине Австралия предоставит Украине новый пакет помощи

2023-06-03 15:05

 

В июле правительство Австралии объявит о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Об этом в своем твиттере написал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Была содержательная встреча с достопочтенным вице-премьер-министром – министром обороны Австралии Ричардом Марлзом. Мы обсудили приоритеты Украины по усилению обороноспособности. Очередной пакет безопасности будет объявлен правительством Австралии в июле", - говорится в сообщении.

Резников добавляет, что во время встречи попросил рассмотреть возможность тренировки украинских пилотов в Австралии, предоставление спецтехники для эвакуации раненых с поля боя и радиоэлектронной борьбы.

"Меня тронули слова моего коллеги о том, что он восхищен чрезвычайной храбростью украинцев, вдохновляющей многих людей. Я пригласил его посетить Украину", - рассказал Резников.

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