ВОЙНА В Украине Вторая в Украине: Блинкен потроллил армию роССии

2023-06-03 14:16

В рейтингах армия РФ занимала "второе место по силе" не один год. Однако, по словам Блинкена, реальность оказалась несколько иной.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал российскую армию второй по силе армией в Украине. Об этом политик сказал во время выступления в Финляндии 2 июня.

"Кремль часто заявлял, что имеет вторую по силе армию в мире - и многие в это верили. Сегодня многие считают российскую армию второй по силе в Украине", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США назвал войну России против Украины "стратегическим провалом", который снизил "военную, экономическую и дипломатическую мощь России и ее влияние на годы вперед".

Политик также отклонил призывы к прекращению огня, пока Россия контролирует захваченные ею территории на востоке Украины.

"Иначе это легитимирует захват территории Россией. И вознаградит агрессора, но накажет жертву", - сказал он.