ВОЙНА В Украине "Механизм себя изжил": Кулеба сделал важное уточнение о вступлении Украины в НАТО

2023-06-04 09:30

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление плана действий к членству (ПДЧ) в НАТО в нынешних обстоятельствах неактуально. Полномасштабная война, развязанная Россией в Украине, обнулила необходимость прохождения этого этапа для вступления в Альянс.

Об этом политик рассказал в ходе пресс-конференции вместе со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Главы МИД провели встречу в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован на начало июля.

"Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом по пути к членству. Это механизм, который себя изжил и не должен применяться к Украине", – указал Кулеба.

Он заметил, что аналогичный этап не был пройден Швецией и Финляндией. Оба государства начинали процедуру присоединения к НАТО без получения ПДЧ.

"Однако вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс действительно только вопрос времени. Потому что без нашей страны невозможно защитить евроатлантическое пространство. И мы должны изменить мнение тех, кто считает, что членство должно состояться лучше позже, чем раньше", – заключил украинский чиновник.