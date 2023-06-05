ВОЙНА В Украине видео Владимир Зеленский рассказал о том, как стране-террористу пока удается обходить санкции

2023-06-05 08:26

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание по санкциям против эрефии, где речь шла о способах государства-агрессора обходить ограничения.

"Сегодня провел специальное совещание по санкциям. ГУР, Служба внешней разведки, правительство, Офис. Очень детально проанализировали, как россия обходит санкции и кто ей помогает. Разные страны, разные компании, без которых Россия не смогла бы производить средства террора, в том числе ракеты.

К сожалению, государству-террористу удается использовать технологии мира через сеть поставщиков, удается обходить международные санкционные режимы. Мы видим каждое направление обхода существующих санкций, каждую страну, чья территория или юрисдикция, чьи граждане используют россию для продолжения террора. И мы должны закрыть все такие направления – вместе с партнерами – чтобы не было в российских ракетах, в российском оружии продукции свободного мира. Необходимые шаги будут", - заявил Зеленский в своем видеообращении.

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