ВОЙНА В Украине кремль не знает, как реагировать на повстанцев под Белгородом – ISW

2023-06-05 16:05



Аналитики до сих пор не видят четкой скоординированной реакции Москвы на восстание в Белгородской области.

Кремль не знает, как следует реагировать на рейды повстанцев в приграничных районах Белгородской области. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Институт подтверждает присутствие "Российского добровольческого корпуса" (РДК) и "Легиона "Свобода России" (ЛСР) в районе поселка Новая Таволжанка, что в 3,5 км от границы с Украиной. И если российское Минобороны поспешило отчитаться, что повстанцев быстро вытеснили на украинскуб территорию, то губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о продолжающихся боях вблизи поселка.

Атмосферу неразберихи подпитала и реакция Гладкова на призыв РДК провести встречу, на которой повстанцы обещали передать губернатору захваченных пленных в обмен на беседу. Сначала Гладков согласился встретиться на блокпосту в Шебекино, но после передумал и отказался от встречи.

"Противоречивые российские ответы и сообщения об ограниченном рейде в Белгородской области продолжают свидетельствовать о том, что российское руководство еще не решило, как реагировать на эти ограниченные трансграничные рейды", – считают аналитики.

По мнению ISW, решение отреагировать на призыв РДК было личной инициативой Гладкова, что указывает на отсутствие координации между военными и гражданскими властями региона. не координируют свои ответы на рейды. Также ISW указывает на противоположные комментарии российской пропаганды об этих событиях: одни спикеры пытаются успокоить население, тогда как другие наоборот поддерживают нарратив, что Россия якобы ведет войну за свое выживание.

"Реакция России в основном была сосредоточена на информационном воздействии, и нет никаких признаков того, что российское руководство установило более широкую политику предотвращения дальнейших ограниченных рейдов в приграничные области России. Также неясно, организуют ли российские власти ответную эвакуацию на эту деятельность", – говорят в Институте.

Ситуация в Белгородской области – последние новости

Уже несколько дней в приграничных районах Белгородчины продолжаются бои между вооруженными отрядами российской оппозиции (РДК и "Легиона Свобода России") и правительственными силами. Накануне повстанцы предложили губернатору встретиться, чтобы просто "пообщаться". За эту встречу они обещали передать ему захваченных в плен солдат правительственной армии.

Губернатор сначала согласился на встречу, но назначил альтернативное место встречи. Позднее он передумал и отказался от встречи. Тогда забрать пленных согласился главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин, но повстанцы заявили, что лучше передадут пленных Украине.

Между тем в городе Шебекино, откуда сбежали местные власти и полиция, началось повальное мародерство. Теперь россияне массово грабят друг друга, как это происходило и происходит на захваченных территориях Украины.