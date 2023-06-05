ВОЙНА В Украине В Україні сьогодні розпочалася сесія національного мультипредметного тесту

2023-06-05 12:28

В Україні сьогодні розпочалася основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ), який на час воєнного стану замінив зовнішнє незалежне оцінювання.

"Основні сесії національного мультипредметного тесту відбуватимуться у червні в Україні та у 47 містах 30 інших країн.

З міркувань безпеки ми не публікуємо інформацію про те, де на території України пройдуть тестування, ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінки якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах.

Настійно рекомендуємо учасникам не розголошувати, де і коли проходитиме тестування, адже від цього може залежати безпека і їх, і організаторів НМТ", - повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Основна сесія НМТ проходитиме з 5 по 23 червня 2023 року, а додаткова – з 11 по 24 липня.

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