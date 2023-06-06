ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский отреагировал на подрыв дамбы Каховской ГЭС

2023-06-06 10:57

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждает, что каждый метр украинской земли они используют для террора.

"Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают для всего мира, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, ибо каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину", - отметил президент в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что все службы работают. Кроме того, он созвал Совет нацбезопасности и обороны относительно событий на Каховской ГЭС и призвал распространять только официальную и проверенную информацию.