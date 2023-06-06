ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский отреагировал на подрыв дамбы Каховской ГЭС

2023-06-06 10:57

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждает, что каждый метр украинской земли они используют для террора.

"Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают для всего мира, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, ибо каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину", - отметил президент в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что все службы работают. Кроме того, он созвал Совет нацбезопасности и обороны относительно событий на Каховской ГЭС и призвал распространять только официальную и проверенную информацию.

subscriber subscriber

Еще по теме

В разведке считают, что подрыв Каховской ГЭС подтверждает панику и хаос среди оккупантов

2023-06-06 11:33

Подрыв плотины Каховской ГЭС - в Херсонской области объявлена эвакуация

2023-06-06 10:26

Украина не будет втягивать в войну ни одну страну НАТО - Зеленский

2023-06-03 13:18

Украина готова к вступлению в НАТО - Зеленский

2023-06-01 20:48

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Херсоне из-за подрыва Каховской ГЭС продолжается эвакуация - вода прибывает, полностью затоплены...

2023-06-06 11:42

В разведке считают, что подрыв Каховской ГЭС подтверждает панику и хаос среди оккупантов

2023-06-06 11:33

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв дамбы Каховской ГЭС

2023-06-06 10:57

Подрыв плотины Каховской ГЭС - в Херсонской области объявлена эвакуация

2023-06-06 10:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Херсоне из-за подрыва Каховской ГЭС продолжается эвакуация - вода прибывает, полностью затоплены... 2023-06-06 11:42
В разведке считают, что подрыв Каховской ГЭС подтверждает панику и хаос среди оккупантов 2023-06-06 11:33
Владимир Зеленский отреагировал на подрыв дамбы Каховской ГЭС 2023-06-06 10:57
Подрыв плотины Каховской ГЭС - в Херсонской области объявлена эвакуация 2023-06-06 10:26