ВОЙНА В Украине Кулеба назвав підрив Каховської ГЕС військовим злочином, що спричинив найбільшу катастрофу в Європі

2023-06-06 13:35

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав підрив Каховської ГЕС жахливим військовим злочином, що спричинив найбільшу технологічну катастрофу в Європі за десятиліття.

Про це голова української дипломатії написав у Твіттері, передає Укрінформ.

"росія зруйнувала Каховську дамбу, спричинивши, напевно, найбільшу технологічну катастрофу в Європі за десятиліття та поставивши під загрозу життя тисяч мирних жителів. Це жахливий військовий злочин. Єдиний спосіб зупинити росію, найбільшого терориста 21 століття,- це вигнати її з України", - заявив Кулеба.

Своєю чергою генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що росія не зупиниться ні перед чим і підрив Каховської ГЕС є черговим доказом цього і міжнародним злочином.

За словами Костіна, росія здатна лише руйнувати та вбивати.

“Підрив Каховської ГЕС - черговий доказ цього і міжнародний злочин. Сьогодні загнані в кут окупанти вбивають та лишають без домівок тисячі людей, яких ще вчора хотіли “інтегрувати до рф”. Людожерська тактика “випаленої землі”, гідна Гітлера”, - підкреслив він.

Як зазначив генпрокурор, “кожен, хто ще думає, що з агресором можна про щось говорити, має пам'ятати потоки брудної води, яка змиває домівки людей, що спали мирним сном”.

“Кінець злочинного російського режиму може бути лише один — поразка та трибунал”, - наголосив Костін.