ВОЙНА В Украине Подрыв роССией Каховской ГЭС: эколог рассказал о страшных последствиях

2023-06-06 22:25

В ближайшие три дня к Днепру ниже ГЭС лучше не подходить, предостерегает специалист.

Подрыв россиянами Каховской ГЭС представляет огромную угрозу экологии юга Украины и временно оккупированного Крыма.

О последствиях величайшей экологической катастрофы Европы за последние десятилетия, которую устроила Россия, рассказал эколог Александр Соколенко.

Специалист отмечает, что сейчас можно говорить только предварительно, ведь мы не знаем всех масштабов катастрофы – объем воды и последствий затопления.

Подрыв Каховской ГЭС уничтожит Национальный Нижнеднепровский природный парк

"Думаю, что больше всего пострадает Национальный Нижнеднепровский природный парк, расположенный ниже Каховки. Эта дельта Днепра – чрезвычайно ценная природная территория. Поэтому в 2015 году там был создан Национальный природный парк. Очевидно, все что там есть, будет смыто водой. А это многочисленны острова, проливы, заливы, луга, заболоченные участки возле Днепра. Все это попадает в зону волны от ГЭС. Думаю, что Национальный парк пострадает больше всего", – рассказывает Александр Соколенко.

Эксперт добавляет, что сейчас очень трудно сказать, сколько лет потребуется, чтобы восстановить утраченную флору и фауну.

"Последствия будут очень существенными. Это огромные объемы воды, которые сейчас неконтролируемо вытекают из разрушенной плотины водохранилища. На восстановление экосистемы потребуются годы", – говорит эколог.

Водой из Днепра, ниже плотины ГЭС, нельзя пользоваться

Александр Соколенко предостерегает, что сейчас к Днепру, ниже плотины ГЭС, вообще лучше не подходить. И конечно не стоит пользоваться водой из Днепра.

"При подрыве гидротехнических сооружений использовалась взрывчатка. Какая именно – мы не знаем. Но обычно она токсична. Уровень токсичности может быть разным. Сейчас пока идет волна, эту воду пить нельзя. Даже нельзя подходить к Днепру. Там могут быть разные взрывные предметы, которые не сдетонировали при подрыве дамбы, но могут взорваться, когда плывут по воде. Пока идет волна, то не стоит пользоваться водой для питья, опасно купаться и даже подходить к берегу", – добавляет Александр Соколенко.

Эколог говорит, что вода в Днепре очистится – это довольно быстро произойдет, но она определенное время не будет идеальной. В ближайшие дни нужно быть осторожным в отношении воды. На дне водохранилища есть иловые отложения, которые накапливались там много лет. Вода будет двигаться по участку водохранилища, где когда-то давно было естественное русло. Поэтому весь ил и что было на дне водохранилища тоже будет смываться вниз по Днепру.

Будут другие более глобальные последствия. Особенно для сельского хозяйства. Каховское водохранилище обеспечивало орошение значительной территории Херсонщины и Крыма. То есть без этого водохранилища сельское хозяйство было обречено на упадок, в частности на юге Украины, а Крым вообще останется без питьевой воды. И так были большие проблемы с водой, жителям Крыма приходилось экономить воду. В 2022 году россияне захватили Каховку и возобновили работу Северо-Крымского канала. А сегодня оккупанты создали жителям Крыма ту же проблему, только теперь проблема дефицита воды на многие годы. Этот террористический акт будет иметь очень серьезные последствия для сельского хозяйства для жителей Юга Украины и Крыма", – добавляет Александр Соколенко.

Каховская ГЭС восстановлению не подлежит

Специалист отмечает, что дамба Каховской ГЭС восстановлению не подлежит.

"Восстановлению плотина ГЭС не подлежит. Нужно строить новое сооружение, делать это с нуля. Это очень сложная работа. Нужно менять русло реки, отводить его в сторону. Когда строится ГЭС, то делается сначала обходное русло, затем строится новая плотина. Это строительство может продолжаться до 10 лет и пока неизвестно кто это будет делать. Это годы строительства и длительное время, чтобы наполнить водохранилище водой. Думаю, что этот вопрос будет решаться после окончания войны, потому что сейчас этого никто не будет делать", — отмечает эколог в комментарии ТСН.ua.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

Российские оккупанты ночью 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В результате станция полностью оказалась под водой.

Под угрозой затопления оказались села на правобережной части Днепра в Херсонской области и частично город Херсон – остров Корабел.