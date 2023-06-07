ВОЙНА В Украине Из-за уничтожения Каховской ГЭС в Украине меняют режим работы всех гидроэлектростанций

2023-06-07 12:28

В Украине меняют режим работы гидроэлектростанций из-за уничтожения Каховской ГЭС, сообщает Укрэнерго 7 июня.

Указано, что сейчас сотрудники компании вместе с Укргидроэнерго прорабатывают сценарии дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы с учетом последствий разрушения Каховской ГЭС.

"Меняется режим работы гидроэлектростанций для того, чтобы уменьшить объем воды, поступающей в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, производства электроэнергии сейчас достаточно для покрытия потребностей потребителей. Укрэнерго вернуло в работу одну из магистральных линий, которая была повреждена в результате массированной ракетной атаки россиян. Это повысило надежность питания нескольких областей в центральном регионе. Ремонты на энергообъектах продолжаются.

Из-за новых вражеских обстрелов повреждены сети облэнерго на Сумщине. Также россияне обстреляли территорию одной из электростанций в Донецкой области, но она работает. Новых повреждений в магистральных сетях нет.

Сейчас Украина производит экспорт электроэнергии в Польшу с 10 до 15 часов, а импорт из Словакии - с 16 до 19 часов. В вечерний пик потребления импорт и экспорт отсутствуют.