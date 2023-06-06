ВОЙНА В Украине В Херсоне из-за подрыва Каховской ГЭС продолжается эвакуация - вода прибывает, полностью затоплены...

2023-06-06 11:42

В Херсоне в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС полностью затоплены гидропарк и нефтегавань. Восемь деревень затоплены в области. Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация в Telegram.

"В микрорайоне Остров продолжается эвакуация из трех пунктов сбора", - рассказал глава МВА Роман Мрочко.

В микрорайоне уже затоплены гидропарк и нефтегавань. Лежачих и маломобильных вывозят в больницы.

В МВД сообщили, что по состоянию на 10.00 в Херсонской области эвакуированы 742 человека. В зоне потенциального затопления находятся около 80 населенных пунктов, большинство из которых временно оккупированы врагом.

"Вода прибывает. Ситуация осложняется тем, что некоторые дороги размывает. Это делает невозможным проезд в отдельные населенные пункты. Эвакуационные группы ищут другие пути", - говорится в сообщении.

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