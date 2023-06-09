ВОЙНА В Украине "рф варто негайно вивести свої війська з України" - Джон Кірбі відповів міду московії

2023-06-09 09:35

Лавров заявив, що F-16 для України "можуть вміщувати ядерну зброю" і це призведе до ескалації. У Білому домі дали відповідь.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі звернувся до міністра закордонних справ росії та заявив, що "якщо рф турбує український військовий потенціал, то їй варто вивести свої війська з України"

Він також наголосив, що президент США Джо Байден та його адміністрація виступають проти будь-якої ескалації, зокрема ядерної.

"Мета надання передової винищувальної авіації - допомогти Україні захистити себе, захистити свій повітряний простір і територіальну цілісність", — сказав Кірбі.

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"рф варто негайно вивести свої війська з України" - Джон Кірбі відповів міду московії 2023-06-09 09:35
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