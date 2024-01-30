Мир США готують адекватну відповідь на загибель трьох військовослужбовців в Сирії

2024-01-30 13:35

США не хочуть "ширшої війни з Іраном", але мають відповісти на загибель трьох американських військовослужбовців під час удару по базі в Сирії, заявив координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі

«Ми знаємо, що вони (іранці) надають ресурси, в деяких випадках вони надають інформацію, яка дозволяє цим групам це робити. Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми не хочемо ширшої війни з Іраном. Ми не хочемо ширшої війни в регіоні, але ми маємо робити те, що маємо», — сказав Кірбі у коментарі NBC.

Він наголосив, що Байден ще не вирішив, як саме реагувати.

За даними Bloomberg США можуть атакувати Іран, не заявляючи про це. Або атакувати іранських чиновників.

subscriber subscriber

Еще по теме

Если США перестанут поддерживать Украину: Зеленский заявил о "серьезной угрозе" для Европы

2024-01-29 20:48

Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО и помощи США

2024-01-29 16:48

США могут разблокировать помощь Украине: в Сенате договорились о миграционных изменениях – CNN

2024-01-28 16:30

США разместят ядерное оружие в Британии, чтобы противостоять угрозе со стороны роССии — The Telegraph

2024-01-27 09:30

Еще новости в разделе "Мир"

США готують адекватну відповідь на загибель трьох військовослужбовців в Сирії

2024-01-30 13:35

НАТО надо готовиться к ракетным атакам рф по всей Европе, - The Times

2024-01-29 21:37

Індія планує повністю відмовитися від закупівлі будь якої зброї на росії

2024-01-29 15:39

Франция и Индия наладят совместный выпуск военной техники, включая вертолеты и подлодки

2024-01-29 08:26
Все статьи раздела "Мир"

Мир

США готують адекватну відповідь на загибель трьох військовослужбовців в Сирії 2024-01-30 13:35
НАТО надо готовиться к ракетным атакам рф по всей Европе, - The Times 2024-01-29 21:37
Індія планує повністю відмовитися від закупівлі будь якої зброї на росії 2024-01-29 15:39
Франция и Индия наладят совместный выпуск военной техники, включая вертолеты и подлодки 2024-01-29 08:26