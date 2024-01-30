Мир США готують адекватну відповідь на загибель трьох військовослужбовців в Сирії

2024-01-30 13:35

США не хочуть "ширшої війни з Іраном", але мають відповісти на загибель трьох американських військовослужбовців під час удару по базі в Сирії, заявив координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі

«Ми знаємо, що вони (іранці) надають ресурси, в деяких випадках вони надають інформацію, яка дозволяє цим групам це робити. Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми не хочемо ширшої війни з Іраном. Ми не хочемо ширшої війни в регіоні, але ми маємо робити те, що маємо», — сказав Кірбі у коментарі NBC.

Він наголосив, що Байден ще не вирішив, як саме реагувати.

За даними Bloomberg США можуть атакувати Іран, не заявляючи про це. Або атакувати іранських чиновників.