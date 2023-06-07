ВОЙНА В Украине США предоставят Украине новые пакеты военной помощи - Белый дом

2023-06-07 22:15

 

В Белом доме сообщили о том, что в ближайшее время США предоставят Украине дополнительные пакеты военной поддержки.

Об этом сказал Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге, пишет The Guardian.

"Я гарантирую вам, что в ближайшие дни и недели вы увидите дополнительные пакеты поддержки. Мы будем продолжать обеспечивать успех Украины на поле боя, как сказал президент Байден", — подчеркнул он.

По словам Кирби, если Россия обеспокоена украинским военным потенциалом, лучшее, что она может сделать, — это покинуть Украину.

В то же время он подчеркнул, что США "четко выразили обеспокоенность" по поводу ударов вглубь России. Украинское руководство, по словам Кирби, заверило, что не будут использовать американское оборудование для ударов внутри России.

"Мы не хотим видеть эскалацию войны. Но я не буду подробно рассказывать о частных разговорах, которые мы ведем с украинцами", — подытожил чиновник.

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