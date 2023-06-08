ВОЙНА В Украине Чтобы построить новую ГЭС, нужно как минимум 5 лет и 1 млрд грн, - Укргидроэнерго

2023-06-08 18:26

На строительство новой гидроэлектростанции вместо разрушенной россиянами Каховской ГЭС понадобится как минимум 5 лет работы в режиме 24/7.

Об этом заявил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

Он рассказал, что сейчас, прежде всего, надо перегородить разрушенную дамбу, чтобы обеспечить население, сельское хозяйство и промышленность водой.

Сирота пообещал, что уже сегодня будут первые соответствующие проектные решения.

Воду собирают на верхних водохранилищах - чтобы после освобождения как можно быстрее наполнить Каховское водохранилище.

"Чтобы построить новую станцию, нужно минимум 5 лет - в режиме 24/7. На это необходимо минимум 1 млрд. Ведь мы еще не знаем полных масштабов разрушений: повреждены не только станция, но и переезды, водоснабжение, газоснабжение", - сказал Сирота.

Он добавил, что проект размещения станции уже сейчас находится в разработке.

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В результате взрыва полностью разрушен машинный зал, станция не подлежит восстановлению.

В регионе начата эвакуация. Затопить может 80 населенных пунктов. В общей сложности в критической зоне на правом берегу Днепра находятся 16 тыс. человек.

Подрыв Каховской ГЭС угрожает временно оккупированной Запорожской атомной станции, однако ситуация сейчас под контролем. Также подрыв может вызвать дисбаланс в энергосистеме Украины. Поля на юге Украины могут превратиться в пустыню.

В реку Днепр из-за подрыва попало 150 тонн масла. Из-за подрыва ГЭС затопило зоопарк в Новой Каховке, почти все животные погибли.

По данным украинской разведки, никто кроме России не имел технической возможности взорвать ГЭС. Издание NYT опросило экспертов и тоже пришло к выводу, что станцию подорвали изнутри. В телеграмм-канале 205-й мотострелковой бригады РФ, подозреваемой в подрыве дамбы, о минировании ГЭС и возможности подрыва писали еще в октябре 2022 года.

Кремль утверждает, что россияне якобы не причастны к подрыву Каховской ГЭС и возлагает всю ответственность на украинцев.