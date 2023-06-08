ВОЙНА В Украине "Их там нет". Зеленский прибыл на Херсонщину и упрекнул ООН и Красный Крест за бездействие после подрыва ГЭС

2023-06-08 19:15

 

Организация Объединенных Наций и Красный крест не помогают в ликвидации последствий подтопления Херсонской области из-за взорванной россиянами Каховской ГЭС.

Об этом в интервью Bild заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, такие организации создавались именно для помощи в таких бедах. Однако ни ООН, ни Красный крест пока не помогают Украине бороться с катастрофой.

"Их здесь нет! Хотя катастрофа произошла столько часов назад, их там нет. ООН и Красный Крест должны быть первыми там, чтобы спасать жизнь. Ведь именно для этого создавались эти структуры", - заявил Зеленский.

Он отметил, что глубоко разочарован реакцией двух организаций на запросы из Украины о помощи.

"Мы не получили ответа. Я в шоке. А если реакция и была, то очень дипломатическая", – подчеркнул он.
Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на вторник, 6 июня, российские захватчики взорвали заминированную Каховскую ГЭС. Это привело к разрушению плотины, часть населенных пунктов Херсонской области затопило.

Пропаганда Кремля обвинила в инциденте Украину, утверждая, что причиной разрушения Каховской ГЭС является ракетный удар.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область

2023-06-08 12:30

Восстановить Каховскую ГЭС невозможно - на ее месте возведут новую, более мощную станцию

2023-06-08 09:31

роССияне отошли на 5−15 км от Днепра после подрыва Каховской ГЭС — ОК Юг

2023-06-07 21:37

Войска рф заинтересованы в подрыве Каховской ГЭС, - ISW

2023-06-07 20:48

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

"Их там нет". Зеленский прибыл на Херсонщину и упрекнул ООН и Красный Крест за бездействие после подрыва ГЭС

2023-06-08 19:15

Чтобы построить новую ГЭС, нужно как минимум 5 лет и 1 млрд грн, - Укргидроэнерго

2023-06-08 18:26

видео Уровень Каховского водохранилища продолжает падать

2023-06-08 17:37

роССия несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС – Белый дом

2023-06-08 16:48
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

"Их там нет". Зеленский прибыл на Херсонщину и упрекнул ООН и Красный Крест за бездействие после подрыва ГЭС 2023-06-08 19:15
Чтобы построить новую ГЭС, нужно как минимум 5 лет и 1 млрд грн, - Укргидроэнерго 2023-06-08 18:26
видео Уровень Каховского водохранилища продолжает падать 2023-06-08 17:37
роССия несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС – Белый дом 2023-06-08 16:48