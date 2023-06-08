ВОЙНА В Украине Уровень подтопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС достиг 5,61 метра

2023-06-08 13:35

Средний уровень подтопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС сегодня достиг 5,61 метра, примерно две трети затоплений - на левобережье. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram 8 июня.

"Средний уровень подтопления - 5,61 метра. Под водой 600 квадратных километров Херсонщины, из них 32% - правобережье и 68% - левый берег", - рассказал он.

Напомним, в ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате гидроэлектростанция была полностью уничтожена волнами Каховского водохранилища.

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