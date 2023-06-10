ВОЙНА В Украине В Киевской области ввели новое ограничение из-за войны

2023-06-10 09:27

 

Развлекательные мероприятия на Киевщине теперь должны сворачиваться до 21:00.

На Киевщине ввели новое ограничение на проведение развлекательных мероприятий. Все концерты, шоу-программы, дискотеки должны заканчиваться не позже 21:00.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко по результатам заседания оперативного штаба.

"Война продолжается. К сожалению, кое-кто об этом забыл. Продолжают развлекаться даже во время воздушной тревоги под громкую музыку и световое шоу. Например, как это было несколько дней назад в Одессе. Поэтому речь идет не только о моральной стороне, но и о безопасности", - написал он в своем Facebook.

Глава КОВА обратился к владельцам и посетителям развлекательных комплексов в области и напомнил им, что на время комендантского часа, с 00:00 до 5:00, такие заведения должны прекращать свою работу.

Он напомнил, что за нарушение комендантского часа законом предусмотрена ответственность. А указанные ограничения продлятся до окончания военного положения.

Комендантский час в Киеве и области

В столице с 26 марта на час сократили комендантский час, он длится с 00:00 до 05:00. Ранее действовал режим ограничений с 23:00 до 05:00.

В Киевской городской администрации объясняли, что люди время от времени не успевали после работы в магазин, чтобы купить продукты, поэтому и приняли решение сократить комендантский час.

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком. Выходить на улицу разрешено, чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.

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