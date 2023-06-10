ВОЙНА В Украине Все свидетельствует о том, что за подрывом Каховской ГЭС стоит роССия, - Боррель

2023-06-10 10:30

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что за подрывом Каховской ГЭС стоят российские захватчики.

Об этом сообщает The Guardian.

"Дамбу не бомбили. Она была разрушена взрывчаткой, установленной в местах расположения турбин. Эта территория находится под контролем России. Меня там не было, чтобы выяснить, кто это сделал. Но все указывает на то, что если это произошло на подконтрольной РФ территории, сложно поверить, что кто-то другой причастен", - отметил он.

В любом случае, сказал Боррель, последствия для Украины ужасающие, как с гуманитарной точки зрения для переселенцев, так и с экологической точки зрения, потому что разрушение повлечет за собой экологическую катастрофу.

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Утром 6 июня стало известно, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В результате взрыва полностью разрушен машинный зал, станция не подлежит восстановлению.

В регионе начата эвакуация. Затопить может 80 населенных пунктов. В общей сложности в критической зоне на правом берегу Днепра находятся 16 тыс. человек.

Подрыв Каховской ГЭС угрожает временно оккупированной Запорожской атомной станции, однако ситуация сейчас под контролем. Также подрыв может вызвать дисбаланс в энергосистеме Украины. Поля на юге Украины могут превратиться в пустыню.

По данным украинской разведки, никто кроме России не имел технической возможности взорвать ГЭС. Издание NYT опросил экспертов и тоже пришло к выводу, что станцию взорвали изнутри. В телеграмм-канале 205 мотострелковой бригады РФ, подозреваемой в подрыве дамбы, о минировании ГЭС и возможности подрыва писали еще в октябре 2022 года.

Кремль утверждает, что россияне якобы не причастны к подрыву Каховской ГЭС и возлагает всю ответственность на украинцев.