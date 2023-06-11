ВОЙНА В Украине Украина на Вильнюсском саммите получит алгоритм вступления в НАТО, – Минобороны

2023-06-11 08:30

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления нашего государства в Альянс. Такое мнение заместителя министра обнародовало Министерство обороны Украины.

Гаврилов отметил, что на саммите в июле страны НАТО "выйдут на определенный порядок нашего вступления, который будет зафиксирован".

Он добавил, что несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето стран-членов Альянса, он не думает, что "будут большие проблемы" с принятием решения по Украине.

"Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет, в определенном формате", – сказал Гаврилов.

"Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО", – добавил замминистра.