ВОЙНА В Украине Херсонские арбузы и помидоры исчезнут: что ждет украинский рынок после катастрофы на Каховской ГЭС

2023-06-11 14:20

Подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к катастрофическому наводнению в Херсонской области. Больше всего пострадал левый берег. Уничтожено Каховское водохранилище, которое являлось основным как для значительного промышленного производства, так и для сельского хозяйства этой области.

В ближайшее время украинцы уже практически не увидят знаменитых херсонских арбузов, не попробуют на вкус херсонские помидоры. Мы опросили экспертов, как эта катастрофа повлияет на сельское хозяйство в регионе и цены.

Поля превратятся в пустыни

Катастрофа на Каховской ГЭС фактически уничтожила систему орошения правого и особенно левого берега Херсонской области. Из-за террористического акта россиян 94% орошаемых земель Херсонщины остались без воды, а в следующем году они могут превратиться в пустыни.

Херсонские степи, которые позволяли выращивать зерновые, масленичные культуры, знаменитые арбузы, помидоры, перец, баклажаны, другие овощи борщевого набора благодаря налаженной системе оросительных каналов, теперь опустеют.

"Будет наблюдаться опустынивание территории. Это примерно то, что мы наблюдаем в районе Олешек, – возникновение рукотворных пустынь. Вести сельское хозяйство в том виде, как оно было до подрыва ГЭС, будет невозможно. На восстановление оросительной системы понадобятся годы и огромные деньги", – считает глава общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский.

По словам главы Союза украинских селян Ивана Томича, Херсонщина была лидером в стране по использованию оросительных систем. Тут были и каналы, и капельные системы – для всего этого вода черпалась из водохранилища, которого теперь просто нет.

Насладиться сладкими и дешевыми арбузами не удастся

Одна из фишек области – знаменитые херсонские арбузы – может практически исчезнуть с наших магазинов и рынков. По крайней мере, в ближайшее время.

По словам эксперта рынка сельскохозяйственной продукции, главы БО "Борщ" Виталия Иванкова, нынешний урожай арбузов на затопленных территориях практически смыло.

"Это в большей степени касается оккупированной части левобережья. На территориях дальше от воды урожай будет, но мы его не увидим, как и в прошлом году. Поскольку оккупанты не выпускают товар на мирную территорию Украины. Кое-что останется на правом берегу, но в любом случае урожай арбузов уменьшится в разы", – говорит Иванков.

Что касается цен на арбузы, то и в прошлом году они уже стоили в десятки раз дороже. Например, в Херсоне их отдавали по 3-4 грн за кило, а в Киеве продавали уже по 30-40 грн. Все из-за оккупации.

Украинцы надеялись, что в этом году после освобождения самого города Херсона хотя бы наедятся сладких и дешевых арбузов, но теперь оккупанты устроили наводнение.

"На территории Украины выращивают арбузы. Это Кировоградская, Днепропетровская, Одесская области. Но вкус все равно не тот. Херсонский арбуз прожарен солнцем, тут самое большое количество солнечных дней. К тому же особенное качество грунта, поэтому он такой насыщенный и сладкий. Конечно, его нельзя сравнить с завезенными к нам арбузами из Турции. Херсонский – свежий, прямо с поля доставлялся баржами в Киев", – говорит Иванков.

Но все-таки фермеры Николаевской, Одесской областей говорят, что в этом сезоне увеличили выращивание арбузов, поэтому украинцы без любимого продукта не останутся. И цены будут не такими высокими.

Забудем вкус херсонских помидоров

Томич отмечает, что Херсонская область теперь утратила 90% высоких и стабильных урожаев, которые собирала благодаря оросительной системе. Также свою лепту внесло наводнение.

"К сожалению, возвращения уже не будет. На восстановление уйдут годы, думаю, не менее 5-10 лет. В этой области выращивалось наибольшее количество зерновых, теперь этого не будет. Хотя для внутреннего рынка зерновых, пшеницы будет более чем достаточно. А вот наш экспорт зерновых лопнул еще в прошлом году из-за войны. Поэтому внутри Украины предложение на зерновые будет превышать спрос, мы будем есть дешевый хлеб", – говорит Томич.

Херсонская область славится и своими овощами. Знаменитые помидоры, огурцы, лук, баклажаны, перец. Недаром одна из крупных компаний по переработке овощей "Чумак" находится именно в этой области.

Теперь мы можем надолго забыть вкус херсонских помидоров, а те, что будут продаваться, подорожают.

Правда, украинцы уже перестроились и привыкли к высоким ценам на овощи еще в прошлом году, когда Россия оккупировала Херсонскую, часть Запорожской области. Поэтому резкого скачка цен сейчас не произойдет.

"Есть много других областей, которые смогут нарастить производство овощей, которые выращивались в Херсонской области, и заместить ее. Если с умом подойти к этому, то мы будем иметь достаточно недорогих и качественных овощей. Это Кировоградская, Полтавская, Одесская области. Запорожье тоже, но пока там значительная часть оккупирована", – говорит Томич.

Фермеры переезжают в другие регионы

Аналитик агрорынков УКБ Максим Гопка говорит, что в этом году больших предложений по овощам, плодам и ягодам из Херсонской области ждать не стоит.

"А после деоккупации проблемой номер один станут разминирование полей и анализ грунтов. Предстоит взять много проб грунтов, чтобы понять, что осталось там после наводнения, как оно повлияло на плодородную почву", – говорит Гопка.

Поэтому в этом году из-за оккупации и наводнения объемы украинских овощей снова сократятся. Но на замену им придут импортные, естественно, цены немного вырастут.

В то же время украинские фермеры уже перестраиваются. На мирных, более отдаленных от фронта территориях уже выращивают больше не только арбузов, но и овощей борщевого набора. Некоторые аграрии переезжают в Черкасскую, Полтавскую, Одесскую области, в западные регионы, где вновь раскручивают свои хозяйства.

По словам заместителя главы Всеукраинской аграрной рады Евгения Марчука, часть фермеров на Херсонщине после деоккупации могут перейти на выращивание овощей в теплицах. Либо будут использовать скважины. Однако особенностью этого метода является то, что из-под земли идет более соленая вода, она вредна для почвы.