Политика Макрон позвонил президенту Ирана и потребовал немедленно прекратить поставки беспилотников на рф

2023-06-13 10:26

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил своему иранскому коллеге Эбрахиму Раиси и предупредил о последствиях отправки беспилотников на россию. В частности, он призвал Иран "немедленно прекратить" поставки БПЛА на рф. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис Макрона.

"В ходе разговора Эммануэль Макрон призвал Иран немедленно прекратить поддержку, которую он оказывает россии в войне против Украины", - говорится в сообщении.

Также глава Франции "выразил обеспокоенность" по поводу развития иранской ядерной программы.

Напомним, как на боллотах так и официальный Тегеран все еще отрицают информацию о поставках иранских беспилотников на рф. При этом соответствующую передачу дронов уже неоднократно подтверждали в США.

Отметим, оккупанты применяют дроны-камикадзе для нанесения ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Иран также предоставляет рф материалы, необходимые для построения завода по производству дронов-камикадзе.