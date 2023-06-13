ВОЙНА В Украине Деокупація та хороший паводок допоможуть стабілізувати ситуацію на Каховській ГЕС, - Ігор Сирота

2023-06-13 08:25

Деокупація та хороший паводок допоможуть стабілізувати ситуацію на Каховській ГЕС, - Ігор Сирота, генеральний директор ПрАТ “Укргідроенерго”

"Як тільки відбудеться деокупація, нам потрібно перекрити перемичку з верхньої сторони й очікувати на паводок. Якщо буде хороший паводок, то на наступний рік ми можемо мати 14-ту відмітку верхньої водойми на квітень-травень наступного року.

Це дасть можливість працювати всім водозаборам по всіх містах. Для цього у нас вже є різні напрацювання", - повідомив гендиректор "Укргідроенерго".

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ВОЙНА В Украине

Деокупація та хороший паводок допоможуть стабілізувати ситуацію на Каховській ГЕС, - Ігор Сирота 2023-06-13 08:25
"Крым освободить реалистичнее, чем Донбасс": Христо Грозев об окончании войны и судьбе рф 2023-06-12 22:15
"Самолетная коалиция", ПВО, снаряды: Резников раскрыл детали июньского заседания "Рамштайн" 2023-06-12 21:37
На Бахмутском направлении идут тяжелые бои, у оккупантов большие потери: госпиталь в Ростовской области переполнен – Генштаб 2023-06-12 20:48