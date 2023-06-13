ВОЙНА В Украине Деокупація та хороший паводок допоможуть стабілізувати ситуацію на Каховській ГЕС, - Ігор Сирота

2023-06-13 08:25

Деокупація та хороший паводок допоможуть стабілізувати ситуацію на Каховській ГЕС, - Ігор Сирота, генеральний директор ПрАТ “Укргідроенерго”

"Як тільки відбудеться деокупація, нам потрібно перекрити перемичку з верхньої сторони й очікувати на паводок. Якщо буде хороший паводок, то на наступний рік ми можемо мати 14-ту відмітку верхньої водойми на квітень-травень наступного року.

Це дасть можливість працювати всім водозаборам по всіх містах. Для цього у нас вже є різні напрацювання", - повідомив гендиректор "Укргідроенерго".