ВОЙНА В Украине Кабмин упростил ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК бизнеса на основании обращений физических лиц

2023-06-12 09:37

Кабинет министров разрешил внеплановые проверки предприятий по обращению физического лица , пострадавшего от деятельности компаний без согласования с Минэкономики. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №553 от 2 июня.

Указанным постановлением внесены изменения в постановление правительства №70 от 2007 года «О порядке проведения проверки предприятий, учреждений, организаций и физических лиц, использующих наемный труд» и определено, что внеплановая проверка проводиться по обращению физического лица (физических лиц) о нарушениях, которые привели к насесению вреда (их) правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей среде или безопасности государства, в случае представления документов или их копий, подтверждающих такие нарушения (при наличии).

На данный момент внеплановая проверка по обращению людей, пострадавших или считающих себя пострадавшими от деятельности предприятий может происходить только при условии наличия согласования Министерства экономики.

Срок проведения внеплановой проверки и дальше не должен превышать десяти рабочих дней, а в отношении хозяйствующих субъектов, принадлежащих к субъектам малого предпринимательства, - двух рабочих дней.

Продление срока проведения внеплановой проверки не допускается.