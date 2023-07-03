Экономика 2% НАЛОГ ДЛЯ БИЗНЕСА БУДЕТ ТОЛЬКО ДО 1 АВГУСТА, НО ЗАПРЕТ НА ПРОВЕРКИ СОХРАНИТСЯ

2023-07-03 09:37

Парламент принял в целом закон, которым отменяется 2% налог для бизнеса с 1 августа и продлевается после этого срока мораторий на проведение плановых проверок налоговой для большинства бизнеса

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8401 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения, отмене 2% налога для бизнеса с 1 августа и продлении моратория на документальные плановые проверки для отдельных категорий бизнеса За соответствующее решение проголосовали 239 народных депутатов.

Согласно закону с 1 августа будет отменен 2% налога для бизнеса Предполагается, что налогоплательщики смогут выбрать любую систему при переходе.

Относительно вопроса применения РРО поддержана позиция малого торгового бизнеса относительно необходимости упрощения формы чека и уменьшения штрафов. При этом до 1 октября сохранен мораторий на штрафы за неиспользование РРО

Сохраняется мораторий на проведение документальных плановых проверок налоговой бизнеса. В последний день июня комитет Верховной рады по налоговой и таможенной политике частично пересмотрел предыдущее решение и ограничил перечень компаний, которые налоговая сможет планово проверять. Речь идет о производителях и продавцах алкоголя и сигарет, а также АЗС.

Налоговикам разрешат проводить документальные проверки игорного бизнеса, а также субъектов, предоставляющих финансовые и платежные услуги

Законом сохранено право добровольной уплаты единого налога и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий).