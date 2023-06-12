Мир Великобритания предоставит Украине гуманитарную помощь на 20 млн долларов

2023-06-12 11:33

Правительство Великобритании намерено предоставить Украине гуманитарную помощь на 16 млн фунтов (20 млн долл.). В том числе она будет использована для поддержки пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Планируется, что деньги будут выданы общественным организациям, которые занимаются пострадавшими в результате войны украинцами.

"Средства помогут отреагировать на последствия наводнений, таких как инфекционные заболевания, передающиеся через воду, и риски от наземных мин", - пояснили в британском правительстве.

Отмечается, что деньги потратят на оборудование быстрого реагирования, жилье и предметы первой необходимости.

В частности, деньги будут распределены:

  • Десять миллионов фунтов стерлингов направят в поддержку Движения Красного Креста;
  • 5 миллионов фунтов стерлингов передадут Управлению ООН по координации гуманитарных дел;
  • Один миллион фунтов стерлингов выделят Международной организации по миграции.
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Великобритания предоставит Украине гуманитарную помощь на 20 млн долларов 2023-06-12 11:33
Болгария готовит арбитражный иск против рф за приостановку поставок газа 2023-06-09 17:32
фото + видео Месть природы: роCCийский владивосток затопило из-за сильного ливня 2023-06-08 21:37