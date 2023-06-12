Великобритания предоставит Украине гуманитарную помощь на 20 млн долларов

Правительство Великобритании намерено предоставить Украине гуманитарную помощь на 16 млн фунтов (20 млн долл.). В том числе она будет использована для поддержки пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.
Планируется, что деньги будут выданы общественным организациям, которые занимаются пострадавшими в результате войны украинцами.
"Средства помогут отреагировать на последствия наводнений, таких как инфекционные заболевания, передающиеся через воду, и риски от наземных мин", - пояснили в британском правительстве.
Отмечается, что деньги потратят на оборудование быстрого реагирования, жилье и предметы первой необходимости.
В частности, деньги будут распределены: