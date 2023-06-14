ВОЙНА В Украине Хакеры взломали крупнейшие радиостанции рф и объявили об освобождении Крыма

2023-06-14 10:29

Хакеры взломали радиостанции во временно российском Кенингсберге и Свердловской области и рассказали в их эфире об "освободительной армии, которая идет на Крым". Об этом сообщают телеграм-каналы.

Отмечается, что на радиостанциях Ретро FM и россия в Свердловской области начали рассказывать об "освободительной армии" и необходимости прятаться в укрытиях, а также о Крыме, который "вскоре станет украинским".

Позднее точно такое же прозвучало в эфире радио Европа Плюс во временно оккупированном рф Кенингсберге - мужской голос сообщил жителям о "сборе добровольческого отряда в Украину для взятия Республики Крым".

На радиостанциях впоследствии заявили, что неизвестные взломали серверы или спутники и просто подменили сигналы.