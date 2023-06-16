ВОЙНА В Украине Украина уже использует истребители, переданные Польшей и Словакией

2023-06-16 08:26

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Украина уже использует истребители МиГ-29, переданные Польшей и Словакией. Об этом он сказал на брифинге.

"В течение июня на крыло поставлены истребители МиГ-29, полученные в рамках международной технической помощи от Польши и Словакии", – - Громов.

Он выразил надежду, что украинские военные смогут получить истребители F-16.

"Искренне благодарим наших партнеров за поддержку и помощь и надеемся увидеть легендарные истребители F-16 в украинском небе уже в ближайшее время", - заявил представитель Генштаба.

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