Политика Польша модернизирует и перевооружит все свои американские истребители F-16

2025-05-02 13:30

Польша модернизирует все свои американские истребители F-16. На обновление инвестируют 7,3 млрд долларов. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Минобороны Польши.

Программа реализуется накануне запланированных поставок Вашингтоном Варшаве большой партии ракет AMRAAM класса "воздух-воздух" в последней версии AIM-120D-3 с дальностью полета до 180 км и устойчивой к помехам системой наведения. Носителями таких ракет могут быть F-16, поэтому необходима их модернизация.

Польша имеет 48 самолетов F-16, размещенных на базах в Кшесинах под Познанью и в Ласке под Лодзю. С следующего года их планируется модернизировать.

"Следующим самолетом, адаптированным для использования этого оружия, станет F-35 Lightning 2. Первые такие самолеты прибудут в Ласк в следующем году. К 2030 году их будет 32", - говорится в сообщении.

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