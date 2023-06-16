ВОЙНА В Украине Оккупанты наращивают количество ракетных войск в приграничных с Украиной регионах

2023-06-16 13:30

Оккупанты наращивают количество ракетных войск в приграничных с Украиной районах. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.



"По имеющимся данным, в Брянскую область перемещен дивизион берегового ракетного комплекса Бал. В связи с этим возрастает угроза нанесения ударов противником ракетами типа Х-35, дальность стрельбы которых позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей", - подчеркнул он.



Представитель Генштаба добавил, что в течение двух недель июня рашисты применили более 140 ракет различных типов и более 250 ударных беспилотников.



"В настоящее время агрессор сосредоточился на целях, связанных с логистикой, промышленными объектами, а также нефте- и газообеспечением", - отметил Громов.