Политика Пентагон выступил за наращивание военной мощи Украины

2021-02-20 14:00

США считают, что Украина должна поддерживать прогресс в сфере оборонных реформ

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с главой Минобороны Украины Андреем Тараном укрепление стратегического партнерства между двумя странами, сообщает пресс-служба Минобороны США. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Пентагона.

"Министр обороны Остин подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подтвердил приверженность США наращиванию потенциала вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от российской агрессии и поблагодарил министра Тарана за вклад Украины в международную безопасность", - говорится в сообщении Пентагона.

Отмечается, что Остин также подчеркнул необходимость сохранения Украиной прогресса в проведении оборонных реформ.

В свою очередь министр Таран "выразил благодарность за постоянную поддержку США и подчеркнул свою приверженность преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО".

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