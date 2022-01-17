Украина В СБУ назвали заявление Лукашенко о наращивании войск у границы обычной провокацией

2022-01-17 15:46

В СБУ назвали заявления непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы наращивании украинского военного контингента у границ обычной провокацией.

"Служба безопасности Украины, Министерство обороны, Вооруженные силы Украины и другие органы государственной власти принимают ряд необходимых мер в рамках своих полномочий, чтобы не допустить дестабилизацию ситуации в государстве, в том числе в информационной сфере.

Отдельно подчеркиваем: манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", которые якобы являются "похлеще, чем натовские военнослужащие" не соответствуют действительности, являются политической маниляцией",  - сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП.

Напомним, ранее непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины". Он также анонсировал совместные с Россией военные учения у границ Украины в феврале.

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