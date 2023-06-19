ВОЙНА В Украине В Украине вступил в силу закон «антипушкин», упрощающий очистку от всего руССкого и совкового

2023-06-19 11:33

Документ дает основания для извлечения памятников-символов российской политики и идеологии из Госреестра недвижимых памятников Украины.

15 июня вступил в силу принятый парламентом и подписанный Президентом Украины Владимиром Зеленским закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об охране культурного наследия» о незанесении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и изъятие из Реестра отдельных объектов культурного наследия», получивший неофициальное название «антипушкин»

Указанный документ дает основания для изъятия памятников культурного наследия из Госреестра недвижимых памятников Украины, которые являются «символом роССийской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии»

Законом, в частности, внесены изменения в ст. 15 Закона «Об охране культурного наследия» установлено: если памятник, занесенный в Реестр, является символикой коммунистического тоталитарного режима в соответствии с Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики » или символикой российской имперской политики в соответствии с Законом Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», такой памятник подлежит изъятию из Реестра. Речь идет об изъятии из реестра монументов, которые, среди прочего, установлены в советское время.

Предусматривается, что по результатам рассмотрения вопроса об изъятии памятника из Реестра он может быть, в частности, перенесен в другое место или демонтирован отдельные элементы. Таким образом, формализован демонтаж монументов времен Совка.