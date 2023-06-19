Политика Президент Чехії зазначив, що росіяни в країнах Заходу потребують особливо пильного спостереження

2023-06-19 13:32

Чеський президент Петро Павел зазначає, що росіяни, які проживають в країнах Заходу - потребують пильного спостереження

«Заходи безпеки щодо російських громадян мають бути суворішими, ніж у звичайний час. Мені може бути шкода цих людей, але в той же час, якщо ми озирнемося назад, у часи, коли почалася Друга світова війна, тоді все японське населення, що проживає в Сполучених Штатах, також знаходилося під суворим режимом спостереження. Це просто ціна війни».

Нагадаймо, майде одразу після обрання президентом цього року, Павел заявив, що Україна має отримати дозвіл на вступ до НАТО, щойно закінчиться війна.

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