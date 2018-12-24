Курьезы Рада, Магдалина и Фараон - Как в 2018 году украинцы называли детей

2018-12-24 11:43 219

Составлен ТОП наиболее распространенных, а также редких и необычных имен 2018 года. Соответствующие данные опубликовало на своем официальном сайте Главное теруправление юстиции в городе Киеве.

Так, самое популярное имя среди мальчиков – Максим, а среди девочек – София. Первыми в списке среди девочек также стали имена: Злата, Мария и Милана. Что касается мальчиков родители регистрировали новорожденных по имени Артем, Александр и Дмитрий.

В списке самых редких женских имен числятся следующие: Есения, Роксолана, Радана, Тереза, Ирис, Агая, Фаина, Ясноведа, Златояра, Кассандра, Рада, Каталея, Магдалина, Ляля, Леля, Вия, Мелоди, Кая, Лукерья, Грета, Кармен, Веста.

Среди уникальных мужских имен: Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария, Лео, Томас, Самуил, Фаддей, Леонард, Соломон, Радомир, Дарко, Северин, Рувин, Киприан, Оскар, Иеремия, Фараон и Михвей.

В ГТУЮ Киева объяснили, что иногда нестандартные имена присваиваются ребенку в связи с национальными традициями его родителей.

Виктория ГОРОВАЯ.

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